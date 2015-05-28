Через влучання снаряду Луганська ТЕС зупинила один із блоків - ДТЕК

Про це повідомив прес-секретар Антикризового штабу ДТЕК Антон Ковалишин на своїй сторінці в Facebook.

Північ Луганської області частково знеструмлена.

"Станція працює одним блоком №10, який в 2013 році був модернізований і автоматизований, завдяки чому зберігає стабільність", - йдеться в повідомленні.

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Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоби включити в роботу ще один блок.

За словами Ковалішина, на ремонтні роботи може знадобитися від двох до чотирьох годин, якщо не буде нових пошкоджень