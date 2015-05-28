Через влучання снаряду Луганська ТЕС зупинила один із блоків - ДТЕК
В результаті попадання снаряда у відкритий розподільний пристрій на ДТЕК Луганської ТЕС зупинився один із двох енергоблоків
Про це повідомив прес-секретар Антикризового штабу ДТЕК Антон Ковалишин на своїй сторінці в Facebook.
Північ Луганської області частково знеструмлена.
"Станція працює одним блоком №10, який в 2013 році був модернізований і автоматизований, завдяки чому зберігає стабільність", - йдеться в повідомленні.
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Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоби включити в роботу ще один блок.
За словами Ковалішина, на ремонтні роботи може знадобитися від двох до чотирьох годин, якщо не буде нових пошкоджень
На ДТЭК Луганской ТЭС в 21-09 остановился один из двух работавших энергоблоков в результате попадания снаряда в открытое...Posted by Антон Ковалишин on 27 Май 2015 г.