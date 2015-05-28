Ціни на нафту після дводенного падіння відновили зростання

На світових торгах у четвер, 28 травня, ціни на нафту ростуть після дводенного зниження всупереч статистиці зі США, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent з початку торгів подорожчали на $0,44 до $62,50 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,20 до $57,71.

Між тим, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 1,3 мільйона барелів, за даними Американського інституту нафти, при прогнозі зниження на 2 мільйони барелів. Офіційні дані Управління з енергетичної інформації (EIA) будуть опубліковані в четвер.

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За прогнозами експертів, котирування WTI можуть повернутися в коридор $58,14-58,41, а Brent може подешевшати до $61,50 за барель.

Тиск на ринок продовжує надавати долар, курс якого до кошика шести основних валют знижується, але ще близький до місячного максимуму.