Македонія може заблокувати "Турецький потік" Газпрому " - ЗМІ

Перспективи виходу газопроводу "Турецький потік" за межі Туреччини стають все менш реальними, пише "Комерсант".

Одна з ключових країн сухопутного шляху - Македонія жорстко зв'язала перспективи проекту зі схваленням ЄС. Крім того, "Газпром" буде майже неможливо укласти контракти на будівництво третьої та четвертої ниток газопроводу через Чорне море, необхідних для заповнення труби в Європі. У монополії залишається технічна можливість досягти однієї з ключових цілей проекту — відмовитися від транзиту через Україну, але для її реалізації в будь-якому випадку необхідно, як мінімум, згладити конфлікт з ЄС.

Читайте такожСаміт в Ризі підтримав будівництво газопроводу в обхід РосіїМакедонія має стати третьою країною на маршруті газопроводу після Туреччини та Греції, з якими Росія зараз веде переговори про угоди за проектом, який став в останні півроку одним з ключових елементів енергополітики Москви.

Минути Македонію газопровід в нинішньому варіанті не може, але для самої країни проект не надто цікавий. Вона споживає лише близько 150 млн кубометрів газу в рік, отримуючи його з Росії. Але російський газ занадто дорогий (ціна дійсно одна з найвищих у Європі — понад $500 за 1 тис. кубометрів), і влада Македонії планує отримати доступ до газопроводу TAP, за яким в Південну Європу буде поставлятися азербайджанський газ.

Словацька газова компанія Eustream запропонувала альтернативний спосіб, який дозволить "Газпрому" постачати в країни Центральної Європи після можливого припинення транзиту через Україну. Eustream виступає за подвоєння потужності перетоків між Чехією і Словаччиною, що забезпечить постачання російського газу з газопроводів Nord Stream і Opal в австрійський Баумгартен. Цей варіант може стати для "Газпрому" запасним на випадок, якщо довести "Турецький потік" до країн Центральної Європи не вдасться.

У результаті невелика країна, думкою якої про проект досі ніхто серйозно не цікавився, може зіграти в його долі ту ж роль, що і Болгарія для South Stream,— саме заморожування будівництва газопроводу в країні стало останньою краплею, що призвела до його скасування.

У такій ситуації джерела "Ъ" все активніше сумніваються, що у "Турецького потоку" взагалі буде сухопутна частина за межами Туреччини. Переважна більшість співрозмовників "Ъ" на газовому ринку як в Європі, так і в Росії вважає, що "Газпром" обмежиться, в кращому випадку, прокладанням двох ниток газопроводу через Чорне море.

"Турецький потік", який змінив скасований півроку тому South Stream, має пройти по дну Чорного моря до Туреччини і потім, через Грецію та Македонію, Сербію, Угорщину та Австрію, де розташований один з ключових газових хабів Європи — Баумгартен. Ця труба в чотири нитки потужністю в цілому близько 60 млрд кубометрів газу в рік покликана повністю замінити український транзитний маршрут, від якого "Газпром" обіцяє відмовитися в 2020 році. Але поки проект знаходиться в самій початковій стадії, щодо нього не укладено жодної зобов'язуючої угоди, неясні і джерела фінансування.