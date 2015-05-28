Македонія може заблокувати "Турецький потік" Газпрому " - ЗМІ

10:41, 28 травня 2015
Енергетика
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Перспективи виходу газопроводу "Турецький потік" за межі Туреччини стають все менш реальними, вважають експерти.

Проект Газпрома

Перспективи виходу газопроводу "Турецький потік" за межі Туреччини стають все менш реальними, пише "Комерсант".

Одна з ключових країн сухопутного шляху - Македонія жорстко зв'язала перспективи проекту зі схваленням ЄС. Крім того, "Газпром" буде майже неможливо укласти контракти на будівництво третьої та четвертої ниток газопроводу через Чорне море, необхідних для заповнення труби в Європі. У монополії залишається технічна можливість досягти однієї з ключових цілей проекту — відмовитися від транзиту через Україну, але для її реалізації в будь-якому випадку необхідно, як мінімум, згладити конфлікт з ЄС.

Читайте такожСаміт в Ризі підтримав будівництво газопроводу в обхід РосіїМакедонія має стати третьою країною на маршруті газопроводу після Туреччини та Греції, з якими Росія зараз веде переговори про угоди за проектом, який став в останні півроку одним з ключових елементів енергополітики Москви.

Минути Македонію газопровід в нинішньому варіанті не може, але для самої країни проект не надто цікавий. Вона споживає лише близько 150 млн кубометрів газу в рік, отримуючи його з Росії. Але російський газ занадто дорогий (ціна дійсно одна з найвищих у Європі — понад $500 за 1 тис. кубометрів), і влада Македонії планує отримати доступ до газопроводу TAP, за яким в Південну Європу буде поставлятися азербайджанський газ.

Словацька газова компанія Eustream запропонувала альтернативний спосіб, який дозволить "Газпрому" постачати в країни Центральної Європи після можливого припинення транзиту через Україну. Eustream виступає за подвоєння потужності перетоків між Чехією і Словаччиною, що забезпечить постачання російського газу з газопроводів Nord Stream і Opal в австрійський Баумгартен. Цей варіант може стати для "Газпрому" запасним на випадок, якщо довести "Турецький потік" до країн Центральної Європи не вдасться.

У результаті невелика країна, думкою якої про проект досі ніхто серйозно не цікавився, може зіграти в його долі ту ж роль, що і Болгарія для South Stream,— саме заморожування будівництва газопроводу в країні стало останньою краплею, що призвела до його скасування.

У такій ситуації джерела "Ъ" все активніше сумніваються, що у "Турецького потоку" взагалі буде сухопутна частина за межами Туреччини. Переважна більшість співрозмовників "Ъ" на газовому ринку як в Європі, так і в Росії вважає, що "Газпром" обмежиться, в кращому випадку, прокладанням двох ниток газопроводу через Чорне море.

"Турецький потік", який змінив скасований півроку тому South Stream, має пройти по дну Чорного моря до Туреччини і потім, через Грецію та Македонію, Сербію, Угорщину та Австрію, де розташований один з ключових газових хабів Європи — Баумгартен. Ця труба в чотири нитки потужністю в цілому близько 60 млрд кубометрів газу в рік покликана повністю замінити український транзитний маршрут, від якого "Газпром" обіцяє відмовитися в 2020 році. Але поки проект знаходиться в самій початковій стадії, щодо нього не укладено жодної зобов'язуючої угоди, неясні і джерела фінансування.

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