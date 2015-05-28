Росія і Венесуела обіцяють вкласти $14 мільярдів у видобуток газу і нафти

Державні компанії Petrleos de Venezuela і "Роснефть" досягли домовленості про інвестиції на загальну суму понад 14 млрд доларів у проекти освоєння нафтових і газових родовищ у районі поясу Оріноко.

Як повідомляє ТАСС, про це оголосив президент Боліваріанської республіки Ніколас Мадуро за підсумками зустрічі в Каракасі з президентом "Роснефти" Ігорем Сєчіним, головою Pdvsa Еулохіо дель Піно і головою Національної асамблеї (парламенту) Дьосдадо Кабельо.

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"У нас відбулася чудова зустріч, на якій ми домовилися про інвестиції на суму понад 14 млрд доларів", - заявив Мадуро. Дані інвестиції дозволять "найближчими роками подвоїти видобуток нафти", додав президент, уточнивши, що мова йде також про газові проекти, зокрема в Оріноко".

Мадуро назвав главу "Роснефти" "великим другом Венесуели і всієї Латинської Америки".