Росія вирішила опустити ціни на газ для Європи у 2016 році нижче $200

Ціна російського газу, який експортується в далеке зарубіжжя, у 2016 році знизиться до 185-190 доларів за тисячу кубометрів з 235-240 доларів в 2015 році,

Про це повідомляє Прайм із посиланням на оновлений макроекономічний прогноз міністерства економрозвитку РФ на 2016-2018 роки.

У 2014 році ціна російського газу, що експортується в далеке зарубіжжя, становила 350,6 долара за тисячу кубів.

Також, згідно з очікуваннями міністерства, у 2018 році ціна газу для далекого зарубіжжя відновиться до 230-235 доларів за тисячу кубометрів.

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Макропрогноз Мінекономіки містить два варіанти – базовий сценарій та оптимістичний. Базовий передбачає підвищення середньорічної ціни на нафту на 50 доларів у 2015 році і на 60, 65 і 70 доларів у 2016, 2017 і 2018 роках відповідно.