Кабмін за 2,5 року вніс у капітал «Нафтогазу» майже 105 мільярдів гривень

Кабінет міністрів з січня 2013 року вніс у статутний капітал найбільшого в Україні державного енергохолдингу «Нафтогаз України» 104,617 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП).

Про це йдеться в наказі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 20 травня 2015 року про затвердження ринкової вартості ОВДП, внесених в капітал «Нафтогазу».

Згідно з документом, оцінку боргових паперів провела «Північно-східна консалтингова група».

Внесення даних коштів в капітал «Нафтогазу», як зазначається в документі міністерства, здійснювалося на основі постанов Кабміну від 9 січня 2013 року, 12 грудня 2014 року, 29 травня 2014 року, 4 серпня 2014 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» за результатами 1 кварталу 2015 року скоротив чистий збиток в порівнянні з першим кварталом 2014 року на 20% - до 21,9 млрд грн.

«Нафтогаз України» в 2014 році збільшив чистий збиток в порівнянні з 2013 роком в 4,5 разу, - до 85,044 млрд грн. У 2013 році «Нафтогаз» отримав 17,957 млрд грн чистого збитку, 2012 рік компанія закінчила з 31,466 млрд грн чистого збитку.

Читайте також«Нафтогаз» збільшив позовні вимоги до «Газпрому» у Стокгольмському суді до $16 мільярдів

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.