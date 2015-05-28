Швейцарська Trafigura на фоні санкцій стала найбільшим експортером російської нафти

Швейцарський трейдер Trafigura на тлі антиросійських санкцій став найбільшим експортером російської нафти, пишуть «Ведомости» з посиланням на The Financial Times.

Посилаючись на дані агентства Nefte Compass, газета повідомляє, що в квітні за рахунок серії угод з "Роснефтью" Trafigura закупила майже 9 млн барелів сирої російської нафти на загальну суму понад $500 млн. У травні експорт продовжився на тому ж рівні.

Минулого року угоди трейдера з "Роснефтью" рідко перевищували 1 млн барелів на місяць, а зараз за обсягом закупівель Trafigura перевершила своїх головних конкурентів - Glencore і Vitol.

Ключем до зростання обсягу угод Trafigura стали кредити, повідомили виданню опитані банкіри, трейдери і юристи. За їхніми словами, компанія уклала угоди з передоплатою за фізичні постачання нафти, які не підпадають під санкції, по суті, надавши "Роснефті" короткострокові кредити. Російська держкомпанія зараз обмежена санкціями США в можливості залучати довгострокові кредити.

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Представник Trafigura заявив, що подібні угоди укладаються з багатьма країнами і компаніями, це дозволяє баланс трейдера. За інформацією джерела FT, фінансувати такі операції трейдеру допомагають 15 банків.

Інші трейдери заявили, що навряд чи послідують прикладу Trafigura, і поки мають намір обережніше підходити до можливості співпрацювати з компаніями, які потрапили під санкції.