Швейцарська Trafigura на фоні санкцій стала найбільшим експортером російської нафти

15:16, 28 травня 2015
Енергетика
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Ключем до зростання обсягу угод Trafigura стали кредити. Компанія уклала угоди з передоплатою за фізичні постачання нафти, які не підпадають під санкції, по суті, надавши "Роснефті" короткострокові кредити

REUTERS

Швейцарський трейдер Trafigura на тлі антиросійських санкцій став найбільшим експортером російської нафти, пишуть «Ведомости» з посиланням на The Financial Times.

Посилаючись на дані агентства Nefte Compass, газета повідомляє, що в квітні за рахунок серії угод з "Роснефтью" Trafigura закупила майже 9 млн барелів сирої російської нафти на загальну суму понад $500 млн. У травні експорт продовжився на тому ж рівні.

Минулого року угоди трейдера з "Роснефтью" рідко перевищували 1 млн барелів на місяць, а зараз за обсягом закупівель Trafigura перевершила своїх головних конкурентів - Glencore і Vitol.

Ключем до зростання обсягу угод Trafigura стали кредити, повідомили виданню опитані банкіри, трейдери і юристи. За їхніми словами, компанія уклала угоди з передоплатою за фізичні постачання нафти, які не підпадають під санкції, по суті, надавши "Роснефті" короткострокові кредити. Російська держкомпанія зараз обмежена санкціями США в можливості залучати довгострокові кредити.

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Представник Trafigura заявив, що подібні угоди укладаються з багатьма країнами і компаніями, це дозволяє баланс трейдера. За інформацією джерела FT, фінансувати такі операції трейдеру допомагають 15 банків.

Інші трейдери заявили, що навряд чи послідують прикладу Trafigura, і поки мають намір обережніше підходити до можливості співпрацювати з компаніями, які потрапили під санкції.

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