На підготовку ГТС до опалювального сезону витратять 400 мільйонів

Як наголошується в повідомленні компанії, для безперебійного проходження опалювального сезону заплановано виконати 31 комплексний захід.

Зокрема, заплановано провести капітальний ремонт 34 кілометрів магістральних газопроводів (минулого року – 25 км), реконструкцію і ремонт 269 газорозподільних станцій (минулого року – 358).

Також компанія проведе обстеження 544 підводних і 249 надводних переходів через водні перешкоди, здійснить внутрішньотрубну діагностику 335 кілометрів трубопроводів.

Минулого року компанія відремонтувала 1760 систем автоматичного контролю, сигналізації та пожежогасіння на газорозподільних та компресорних станціях.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році «Укртрансгаз» витратив на підготовку газотранспортної системи України до опалювального сезону 330,7 млн грн.

Довідка УНІАН. 100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.