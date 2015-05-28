«Газпром» збирається виставити «Нафтогазу» новий штраф на $8 мільярдів

"Газпром" у четвер пред'явить "Нафтогазу" документ про невибірку газу з можливим штрафом в розмірі $8,1 млрд.

Про це заявив під час конференції Європейського ділового конгресу голова "Газпрому" Олексій Міллер, передає ТАСС.

Загальна сума боргу України зростає до $29 млрд, додав Міллер.

"Є домовленість, що "Газпром" з 1 листопада 2014 року протягом 5 місяців не пред'являє Україні штрафи за умовою "бери або плати". Але з 1 січня 2014 року до 31 жовтня 2014 року "Газпром" пред'являє "Нафтогазу", згідно з контрактом, $8,197 млрд штрафних санкцій за недобір газу. Відповідне подання "Нафтогазу" буде направлено 28 травня. Аналогічне подання буде направлено в Стокгольмський арбітраж", - сказав Міллер.

За його словами, загальна сума боргів "Нафтогазу" з урахуванням нових штрафних санкцій становитиме $29,477 млрд, з яких $2,604 млрд - заборгованість України за постачання газу в 2013-2014 роках, $200 млн - борг за постачання на південний схід України, інша сума заборгованості - борги за невибірку газу в 2012-2013 роках.

Читайте також«Газпром» очікує рішення суду щодо спору з «Нафтогазом» влітку 2016 року

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня 2015 року «Нафтогаз України» подав до Стокгольмського арбітражу позовні вимоги на 10 млрд дол. в рамках арбітражу проти «Газпрому» за контрактом на транзит газу, збільшивши тим самим загальну суму за двома позовами до 16 млрд дол.

Як наголошується в повідомленні «Нафтогазу», компанія хоче домогтися від «Газпрому» компенсації за недоплату транзитного тарифу з 2010 року. Крім того, в позовній вимозі «Нафтогаз» заявляє про невиконання зобов'язань «Газпрому» щодо обсягів транзиту газу через Україну, який з 2010 року неухильно падає.

Довідка УНІАН. Російський газовий монополіст «Газпром» вимагає від НАК «Нафтогаз України» в Стокгольмському арбітражі повернення 23,837 млрд дол. за недобір Україною контрактних обсягів газу з 2012 року, а також за недоплату, на думку російської компанії, за постачання «блакитного палива» в 2014 році.

Транзит російського газу в країни Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу.