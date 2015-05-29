Президент затвердив рішення РНБО про забезпечення енергетичної безпеки України
Президент своїм Указом затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони України від 6 травня 2015 року «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року».
Про це повідомляє прес-служба голови держави.
Контроль за виконанням Указу покладається на секретаря РНБО.
Рішенням РНБО визначаються завдання, покладені на органи виконавчої влади у рамках забезпечення енергетичної безпеки.
Читайте такожНова стратегія нацбезпеки України – зброя чи декларація?Зокрема, Кабміну необхідно невідкладно затвердити фінансові плани на 2015 рік державних підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та державних підприємств; визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір – Трудова; опрацювати питання щодо доцільності затвердження тимчасового порядку визначення цін на вугілля енергетичних марок вітчизняного видобутку залежно від його якісних характеристик; розроблення методики з визначення рентної плати за користування надрами для видобування вугілля, нафти та природного газу з урахуванням геологічних особливостей їх видобування та інше.
Читайте такожКабмін не продовжив режим надзвичайної ситуації в енергетиціТакож слід внести на розгляд Верховної Ради ряд законопроектів, що регулюють роботу паливно-енергетичного комплексу.
Раніше УНІАН повідомляв, що президент своїм Указом затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України».