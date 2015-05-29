Коболєв прокоментував заяву Міллера про новий «штраф» для «Нафтогазу»

НАК «Нафтогаз України» вітає намір ВАТ «Газпром» передати свої претензії до української компанії на розгляд арбітражного трибуналу.

Про це повідомляє прес-служба енергохолдингу.

«Арбітраж — це найбільш цивілізований спосіб вирішувати комерційні спори, якщо сторони не можуть знайти згоди шляхом переговорів», — прокоментував голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв заяву голови «Газпрому» Олексія Міллера про виставлення чергового штрафу за недобір газу на $8 мільярдів.

Сторони ініціювали провадження в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма в червні 2014 року. «Нафтогаз» підготував обґрунтування своїх претензій і заявив свої позовні вимоги в рамках арбітражного провадження за контрактом на постачання газу в січні 2015 року. Зустрічні позовні вимоги в рамках того ж провадження «Газпромом» ще не заявлялися.

Як зазначають у прес-службі української компанії, «Газпром» не вперше виставляє «Нафтогазу» рахунки, посилаючись на пункт контракту 2009 року, який, на думку «Газпрому», містить положення «бери-або-плати». Такі рахунки жодного разу не були прийняті до оплати, оскільки вони, на думку «Нафтогазу», не відповідають контракту. Крім цього, серед заявлених «Нафтогазом» позовних вимог є вимога про визнання даного пункту контракту недійсним.

Окреме арбітражне провадження ведеться також за контрактом на транзит природного газу. Позовні вимоги за цим контрактом «Нафтогаз» заявив в травні 2015 року. Сумарні претензії "Нафтогазу" до "Газпрому" за двома контрактами перевищують 16 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, голова російського монополіста Олексій Міллер заявив, що "Газпром" пред'явить "Нафтогазу" документ про невибірку газу з можливим штрафом в розмірі $8,1 млрд.

За його словами, загальна сума боргів "Нафтогазу" з урахуванням нових штрафних санкцій становитиме $29,477 млрд, з яких $2,604 млрд - заборгованість України за постачання газу в 2013-2014 роках, $200 млн - борг за постачання на південний схід України, інша сума заборгованості - борги за невибірку газу в 2012-2013 роках.