Ціни на нафту зростають, але ринок готується завершити тиждень у мінусі

Ціни на нафту зростають за рахунок скорочення запасів у США четвертий тиждень поспіль, але ринок готується завершити тиждень в мінусі через зміцнення долара, пише Рейтер.

Сьогодні вранці ьючерсы на Brent подорожчали на $0,43 до $63,01 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,55 до $58,23.

Запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 2,8 мільйона барелів, за даними Управління енергетичної інформації, за прогнозу зниження на 0,9 мільйона барелів.

Раніше на цьому тижні ціни на нафту впали за рахунок зростання долара і припущень, що запаси нафти в США зростуть.

"Напередодні наради ОПЕК 5 червня і за нульової можливості зміни політики у сфері видобутку, ми продовжуємо відстежувати видобуток і її собівартість в США", - написали у звіті аналітики Societe Generale.

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Виробники нафти, що не входять в ОПЕК, особливо виробники сланцевої нафти в США, продовжать збільшувати видобуток принаймні до 2017 року, йдеться у проекті доповіді ОПЕК, присвяченій довгостроковій стратегії.