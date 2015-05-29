Переговори щодо газу Україна-ЄС-Росія відбудуться наступного тижня у Брюсселі

«Ми отримали результати від зміцнення єдності з європейськими партнерами в ЄС, у нас є часткове, але позитивне вирішення так званого газового питання, - сказав Єлісєєв. – Наступного тижня у Брюсселі у нас будуть тристоронні переговори у форматі «Росія – Україна – ЄС».

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Як повідомляв УНІАН, заявлена зустріч мала відбутися в середині квітня в Брюсселі, однак була перенесена. Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв зазначав, що мета України - домовитися з «Газпромом» про продовження умов «зимового пакета» до весни 2016 року.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський «Газпром» підписали додаткову угоду до контракту на постачання газу, згідно з яким дію «зимового пакета» продовжено до кінця червня 2015 року.

Глава «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що «Газпром» не вимагатиме сплати штрафів за правилом «бери або плати» за постачання газу в II кварталі 2015 року, хоча раніше глава Міненерго Російської Федерації Олександр Новак стверджував, що Росія має намір поставляти з 1 квітня газ Україні за принципом «бери або плати», який закладений в контракті 2009 року.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що Україна має намір в 2015 році купувати у Росії не більш як 50% від необхідного обсягу країні імпортного газу, «навіть за зниження ціни на російський газ нижче європейської».

Україна в період з 1 по 13 травня імпортувала 304 млн кубометрів газу, що вдвічі менше від аналогічного квітневого показника, коли обсяг імпорту з 1 по 15 квітня становив 593 млн кубометрів. При цьому обсяг імпорту газу з РФ за перші два тижні травня становив 250,1 млн кубометрів.

Україна в 2015 році планує закачати до підземних сховищ 13,879 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. й гарантування безперебійного транзиту російського газу до країн Європейського Союзу.

Відбір природного газу з підземних сховищ у 2015 році заплановано на рівні 8,688 млрд кубометрів.