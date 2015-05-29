Коломойський: Укрнафта виплатить рентні платежі, коли їй поверне борги Нафтогаз

Несплата найбільшою нафтовою компанією «Укрнафта» рентних платежів у розмірі понад 5 млрд грн не є підставою для зміни менеджменту компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам член наглядової ради «Укрнафти» Ігор Коломойський перед засіданням наглядової ради компанії.

За його словами, держхолдинг НАК «Нафтогаз України», у свою чергу, на сьогоднішній день винен «Укрнафті» близько 50 млрд грн.

«З «Укрнафтою» НАК не розрахувався, він їй винен мінімум 50 млрд (гривень — УНІАН). Заплатять - ми розрахуємося», - сказав Коломойський.

Читайте також«Нафтогаз» занизив суму боргу перед «Укрнафтою» за 10 мільярдів кубометрів газу - заява компанії

На уточнююче запитання журналістів, чи є несплата «Укрнафтою» рентних платежів підставою для відсторонення наглядовою радою менеджменту компанії, Коломойський відповів: «Підставою не може бути».

«За законом вона (наглядова рада «Укрнафти» - УНІАН) може усувати (менеджмент — УНІАН), якщо є за що. А якщо нема за що — тільки збори акціонерів, лише те, що в законі написано», - сказав Коломойський.

За його словами, сьогоднішнє засідання наглядової ради має формальний формат, на якому планується заслухати звіт компанії.