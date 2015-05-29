Зниження видобутку нафти "Укрнафтою" пов'язане з невидачею компанії ліцензій на розробку родовищ – Коломойський

Зниження видобутку нафти «Укрнафтою» пов'язано з тим, що в період до 2006 року, а також з грудня 2007 по лютий 2010 року компанія не одержала жодної ліцензії на розробку нових родовищ, сказав журналістам член наглядової ради «Укрнафти» Ігор Коломойський під час засідання наглядової ради компанії.

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«Коли прем'єр-міністром стала шановна Юлія Володимирівна Тимошенко, вона дала чіткий наказ: жодних ліцензій «Укрнафті» не видавати. Це тривало до 2006 року. Потім якийсь час був Янукович - з кінця 2006-го до кінця 2007-го. Потім знову прийшла Юлія Володимирівна, і подивіться на криву (графік падіння видобутку нафти - УНІАН) - починаючи з 2007 року і до 2010, бачите, відразу різкий провал, і різке падіння. Ось вони, наслідки, коли «Укрнафті» не видали жодної ліцензії з грудня 2007 року до лютого 2010 року", - сказав Коломойський.

При цьому голова правління «Укрнафти» Пітер Ванхеке відзначив, що діючі родовища виснажені, оскільки «Укрнафта» веде там видобуток з 70-х років минулого століття.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнідинецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значною кількістю інших нафтосервісних підрозділів.

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Крім того, «Укрнафта» є одним із найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.