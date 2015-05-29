Рішення про знижку на газ для України на III квартал буде ухвалено до кінця червня – керівник Міненерго РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це міністр енергетики РФ Олександр Новак сказав журналістам у Москві.

«Це прерогатива уряду, і це питання ще обговорюватиметься, час ще є до кінця червня», - сказав Новак.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову від 31 березня №295 про надання Україні знижки на газ у другому кварталі цього року в розмірі експортного мита, але не більш як 100 доларів за тисячу кубометрів. Раніше ця знижка надавалася за «Харківською угодою» в обмін на продовження терміну перебування ЧФ РФ у Криму, але була скасована російською стороною в односторонньому порядку після анексії.

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9 квітня президент РФ Володимир Путін заявляє, що знижки на газ для України повинні використовуватися таким чином, щоб ціна була порівнянна з ціною для сусідніх з Україною країн.

«Що стосується знижок, то їх потрібно використовувати таким чином, щоб ціна для України була порівнянна з регіональними цінами, маю на увазі сусідні з Україною країни», - сказав Путін.

«Давайте виходитимемо з того, щоб наші партнери відчували певну впевненість у наших намірах, зберігайте нормальні, ділові відносини. І, безперечно, ми ніколи цього не робили – щоб у них була впевненість, що ми не будемо цього робити в майбутньому: не будемо використовувати наші економічні зв'язки як якогось важеля при вирішенні інших питань, що з економікою не пов'язані. Тому орієнтуйтеся на те, щоб дотримуватись і суворо виконувати всі вимоги контракту 2009 року, безумовно», - додав він.

З 1 квітня діє нова ціна на постачання російського газу в Україну в 247,18 дол. за тис. куб. м.