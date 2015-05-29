Мінрегіон хоче наступного опалювального сезону зменшити споживання газу на 30%

Як заявив на брифінгу заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Кістіон, в минулому опалювальному сезоні Україна на 7% недовиконала план по скороченню споживання блакитного палива.

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«Можу сьогодні сказати, що ми не впоралися в повному обсязі з поставленими завданнями. Але комунальна теплоенергетика зменшила споживання порівняно з минулим опалювальним сезоном на 23%. На майбутній опалювальний період ми ставимо завдання, яке полягає в 30% (зниження споживання газу – УНІАН), і ми повинні на нього вийти», - заявив Кістіон.

За його словами, на сьогоднішній день вже проводяться заходи, спрямовані на підготовку до наступного опалювального сезону, а також ведуться технічні роботи для скорочення споживання газу. Зокрема, проводиться робота по реконструкції і модернізації системи, а також з облаштування джерел виробництва альтернативної теплової енергії.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в липні 2014 року поставив завдання перед промисловими споживачами та підприємствами теплокомуненерго скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%.