Яценюк закликав німецьких інвесторів до участі в модернізації української ГТС

Про це він сказав під час зустрічі з главою Міністерства закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

«Хотів би запросити німецький бізнес до інвестування в українську газотранспортну систему», - сказав Яценюк. – І також запросити німецький бізнес до приватизації енергетичних об`єктів, які повинні бути продані на прозорих конкурсах».

Яценюк нагадав, що питання співпраці з німецькими інвесторами широко обговорюватимуться під час запланованого на червень інвестиційного українсько-німецького саміту в Берліні.

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«Ми обговорили питання підготовки інвестиційного саміту Україна – Німеччина. Нагадаю, що у нас у планах проведення інвестиційних форумів у США, Німеччині і Франції», - зазначив очільник українського уряду.

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року Німеччина надала Україні нецільовий кредит у 500 млн євро на відновлення сходу країни. Кошти, як очікується, буде спрямовано на відновлення та модернізацію східної частини України, зокрема й будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та модернізацію об`єктів інфраструктури будь-якої форми власності у сферах транспорту, енергетики, теплопостачання, енергоефективності, водопостачання, водовідведення, соціальної інфраструктури, відновлення і будівництва житла.

Крім того, частину кредиту буде спрямовано на індивідуальні позики для фінансування проектів у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та інших областях України, де є велика кількість офіційно зареєстрованих вимушено переміщених осіб.

Також Федеральний уряд виділив 200 млн євро, які будуть грантовими коштами, які направляються на проекти енергоефективності та підтримки енергонезалежності.