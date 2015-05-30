Збільшення тарифів на газ допоможе Україні стабілізувати макрофінансову обстановку - Бальцерович

Про це заявив екс-віце-прем'єр і автор економічних реформ у Польщі Лешек Бальцерович на круглому столі в Києві.

«По-перше, це (збільшення тарифів - УНІАН) важливо для того, щоб стабілізувати бюджет. По-друге, субсидії несправедливі, тому що якщо низькі ціни для всіх, хто отримує більше? Багаті, у яких цілі палаци. Це несправедливо», - сказав він.

За словами Бальцеровича, на початку 90-х у Польщі також існували великі субсидії на тепло - та електропостачання, і їх скасування дало можливість відновити економічне зростання.

«Для економічного зростання та забезпечення справедливості необхідно скоротити ці субсидії, надаючи допомогу найбіднішим», - підкреслив автор польського «економічного дива».

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, в рамках виконання меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 рази – до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 куб. м газу. В період міжсезоння – з 1 травня по 30 вересня – вартість природного газу складе 7 188 грн за тисячу кубометрів, незалежно від обсягів споживання.

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Крім того, з 1 квітня був підвищений і тариф на теплопостачання для населення – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Також НКРЭКУ з 1 квітня 2015 року підвищила тарифи на електроенергію для населення в середньому на 19%.

За словами глави Міненерговугілля, підвищення тарифів на газ і теплопостачання повністю задовольняє попередні вимоги ключового кредитора економіки України - Міжнародного валютного фонду.