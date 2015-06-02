Словаччина має намір зберегти обсяги реверсу газу в Україну

Про це повідомила прес-служба глави держави в понеділок увечері.

"Лідери України та Словаччини обговорили широке коло питань економічної взаємодії, включаючи енергетичну складову і аспекти забезпечення транзиту природного газу. Прем'єр-міністр Словацької Республіки підтвердив намір його країни зберегти обсяги реверсних поставок газу в Україну", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 20 травня президент Словаччини Андрій Киска спільній прес-конференції з Президентом України Порошенком в Києві заявив, що організований з його країни реверсний потік природного газу в Україну функціонує, і Братислава готова підтримувати Київ у цьому питанні.