Нафта дешевшає через великі обсяги її видобутку ОПЕК

Ціни на нафту знижуються через очікування, що ОПЕК на нараді у п'ятницю вирішить не скорочувати видобуток, повідомляє Рейтер.

На 8.32 за київським часом ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,08 до $64,80 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,03 до $60,17.

ОПЕК у травні підвищила видобуток нафти до дворічного максимуму і, швидше за все, не змінить квоту на видобуток на нараді у п'ятницю. На думку міністра нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі, попит на нафту зросте у другому півріччі.

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"Коментарі міністра нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі були, як завжди, оптимістичними. Він визнав надлишок пропозиції на ринку, але передбачив підвищення попиту в другому півріччі й повернення ринку до рівноваги", - йдеться у звіті банку Citi.

На думку брокерської контори Phillip Futures, ціни продовжать знижуватися цього тижня, оскільки надлишок нафти на світовому ринку збільшиться.