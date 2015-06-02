Україна продовжує запасати відносно дешевий газ на зиму

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 24 по 31 травня збільшились на 5,4%, або на 527 млн кубометрів, - до 10,201 млрд кубометрів, йдеться в повідомленні оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Як зазначили в держкомпанії, добовий обсяг закачування природного газу до сховищ перевищує 60 млн кубометрів.

Читайте такожУкраїна відкриє свої газові сховища для міжнародних трейдерів

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році планує закачати до підземних сховищ 13,879 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. та гарантування безперебійного транзиту російського газу до країн Європейського Союзу.

Відбір природного газу з підземних сховищ у 2015 році заплановано на рівні 8,688 млрд кубометрів.