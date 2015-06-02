Україна у травні збільшила імпорт газу до понад 1,5 мільярда кубометрів

Україна у травні 2015 року збільшила імпорт природного газу порівняно з квітнем 2015 року на 4,4% - до 1,538 млрд куб. м, йдеться в повідомленні держкомпанії «Укртрансгаз».

Як зазначають у компанії, з 1 по 31 травня «блакитне паливо» надходило з території РФ і Словаччини в обсязі 0,787 млрд кубометрів і 0,751 млдр куб. м, відповідно.

Згідно з даними «Укртрансгазу», за п'ять місяців цього року Україна імпортувала 8,8 млрд куб. м природного газу, що на третину менше торішніх показників.

«Більше пального надійшло з території Європи – 5,5 млрд куб. м, що на 7% більше сумарного обсягу поставок природного газу з території країн ЄС минулого року», - йдеться в повідомленні компанії.

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За оперативною інформацією, станом на 2 червня добові надходження природного газу з території РФ і Словаччини становлять 27 млн куб. м і 26 млн куб. м, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2015 року Кабінет міністрів доручив найбільшому державному енергохолдингу «Нафтогаз України» цього року імпортувати з одного джерела не більш як 50% від загального обсягу природного газу.

У 2014 році імпорт газу з Російської Федерації скоротився порівняно з 2013 роком на 44% - до 14,5 млрд кубометрів, тоді як його поставки з ЄС зросли вдвічі - до 5,1 млрд кубометрів.