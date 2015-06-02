"Енергоатом" отримав 600 мільйонів євро кредиту на підвищення безпеки АЕС

Держкомпанія «Енергоатом», оператор усіх діючих АЕС в Україні, 28 травня 2015 року отримала повідомлення від Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом) про набуття чинності кредитної угоди на 300 млн євро на реалізацію комплексної програми підвищення безпеки енергоблоків українських АЕС, йдеться у повідомленні компанії.

В «Енергоатомі» нагадали, що кредитна угода укладена 7 серпня 2013 року і ратифікована Верховною Радою у травні 2014 року.

«Таким чином, беручи до уваги кредитну угоду з іншим співучасником і кредитором комплексної програми підвищення безпеки - Європейським банком реконструкції та розвитку, яке набуло чинності 19 грудня 2014 року, роботи щодо залучення кредиту від ЄБРР та Євратому на загальну суму 600 млн євро можна вважати завершеними», - йдеться в повідомленні «Енергоатому».

«Комплексна зведена програма підвищення безпеки є пріоритетною для «Енергоатому», її фінансування забезпечується в рамках діючого тарифу на відпуск електроенергії, встановленого для компанії», - цитує прес-служба слова президента «Енергоатому» Юрія Недашковського.

За його словами, кредити від ЄБРР та Євратому допоможуть «Енергоатому» прискорити роботу з підвищення безпеки енергоблоків АЕС України.

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«Слід зазначити, що «Енергоатом» отримав найбільший кредит в енергетичному секторі за всю історію України, що свідчить про високий рівень довіри до атомної генерації України з боку таких поважних європейських інституцій, як ЄБРР і Євратом». Хочу подякувати всім, хто взяв участь у копіткій роботі з виконання жорстких умов Євратому і ЄБРР, без яких кредитні угоди не набули б чинності», - наголосив Недашковський.

В «Енергоатомі» також нагадали, що комплексна зведена програма була затверджена Кабінетом міністрів України 7 грудня 2011 року. До програми, розробленої «Енергоатомом» і погодженої Державною інспекцією ядерного регулювання України, включено усі заходи попередньої програми з підвищення безпеки і додаткові «постфукусимські» заходи, розроблені за результатами «стрес-тестів», що проходили на українських АЕС із урахуванням уроків аварії на японській АЕС Фукусіма. Програма встановлює обсяг заходів із підвищення безпеки, які повинні бути реалізовані на кожному енергоблоці АЕС.

«Реалізація програми, що кредитується ЄБРР і Євратомом, дозволить привести рівень безпеки українських атомних блоків у відповідність із найвищими міжнародними вимогами, а також забезпечить виконання у повному обсязі міжнародних зобов'язань України щодо підвищення безпеки діючих АЕС», - зазначили в «Енергоатомі».

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.