Слов'янська ТЕС після тижневого простою отримала вугілля і запустила один енергоблок

Енергогенеруюча компанія «Донбасенерго» після тижневого простою 2 червня запустила в роботу енергоблок №7 Слов'янської ТЕС завдяки одержанню 60 млн грн від «Енергоринку» на закупівлю вугілля, говориться в повідомленні компанії.

«Пуск енергоблоку став можливим завдяки одержанню авансового платежу в розмірі 60,0 млн грн згідно з клопотанням ПАТ «Донбасенерго» перед Мінпаливенерго і НКРЕКП», - йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, з 31 травня 2015 року компанія відновила постачання вугілля на Слов'янську ТЕС.

«На поточний момент на вугільних складах електростанції є 20 тис. тонн вугілля. Планується постачання 3-5 тис. тонн вугілля на добу», - повідомили в «Донбасенерго».

Як повідомляв УНІАН, «Донбасенерго» 25 травня зупинило роботу Слов'янської ТЕС через відсутності коштів на закупівлю вугілля.

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За даними «Донбасенерго», загальний борг ДП «Енергоринок» перед компанією досягає 1,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Контрольний пакет акцій компанії в серпні 2013 року на приватизаційному конкурсі придбав «Енергоінвест Холдинг» бізнесмена Ігоря Гуменюка.