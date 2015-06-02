В Україні скасували обов'язкову сертифікацію бензину і дизпалива

Міністерство економічного розвитку і торгівлі скасувало обов'язкову сертифікацію автомобільних бензинів, дизельного, корабельного та котельного палива.

Відповідний наказ розміщено на сайті Мінекономрозвитку.

Згідно з документом, сертифікації будуть підлягати лише ті види палива, на які не поширюється дія технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, корабельному та котельного палива, адаптованого до законодавства Євросоюзу.

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Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку на початку грудня 2014 року опублікувало проект наказу про скасування обов'язкової сертифікації автомобільних бензинів, дизельного, корабельного та котельного палива.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, така ініціатива відомства обумовлена введенням в дію з 10 липня 2014 року технічного регламенту, який відповідає стандартам Європейського Союзу і не вимагає додаткового підтвердження якості палива на території України.