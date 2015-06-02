"Газпром" оголосив, що Китай почав будувати газопровід для прийому російського газу

Монополіст в експорті природного газу з РФ – «Газпром» відрапортував про офіційний старт будівництва газопроводу в Китаї для прийому російського газу "східним маршрутом", пише Рейтер.

"... минулого тижня будівництво газопроводу для прийому газу з Росії офіційно стартувало в Китаї, а зварювання першого стику намічене на кінець червня", - йдеться в повідомленні «Газпрому».

Роботи на російській ділянці газопроводу "Сила Сибіру" йдуть за графіком, уточнив «Газпром».

В якості ресурсної бази для «Сили Сибіру» обрані два нерозроблені родовища на Сході Росії - Чаянда в Якутії і Ковикта в Іркутській області.

Джерела Рейтер в березні говорили, що російський концерн схильний вважати пріоритетним "західний маршрут".

На початку травня Газпром і CNPC підписали основні умови поставок газу західномим маршрутом обсягом 30 мільярдів кубометрів.

"Фіксація точних координат перетину кордону остаточно і однозначно визначила коридор постачання як для перших 30 мільярдів кубометрів газу із Західного Сибіру, так і подальших", - йдеться в повідомленні «Газпрому».

Після падіння продажів російського газу в Європі та різкого скорочення споживання палива з РФ Україною «Газпром» змушений шукати нові ринки збуту для своїх діючих родовищ.

Рік тому "Газпром" і китайська CNPC домовилися про будівництво трубопроводу Сила Сибіру, який повинен бути запущений в кінці 2018 року.