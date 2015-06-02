Словаччина запропонувала Росії свій проект продовження "Турецького потоку"

Словаччина пропонує зв'язати газопровід «Турецький потік», який планується прокласти в обхід України, з проектом Eastring (Східне кільце) – мережею газопроводів у Румунії, Болгарії, Угорщині та Словаччині, на випадок припинення транзиту російського газу через Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав на прес-конференції в Москві за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

«Більшу частину наших переговорів ми присвятили темі газу. Словацька Республіка добре усвідомлює той факт, що в січні 2020 року не буде діяти договір про транзит газу через Україну до Словаччини», - сказав Фіцо.

За його словами, це загрожує Словаччини втратою статусу країни - транзитера газу до Європи і як результат - великими збитками.

«Тому ми надали російській стороні наш проект Eastring, який має бути спільним проектом таких країн, як Болгарія, Румунія, Угорщина і Словаччина, а також за участі й підтримки Європейського Союзу, і це було б пов'язано з російсько-турецьким напрямком, який буде реалізовуватися з 2016 року. Кожний уряд Словаччини має забезпечити такий стан, щоб газова труба Словаччини ніколи не була порожньою», - наголосив він.

Фіцо відзначив, що Словаччина не може вплинути на взаємні торговельно-економічні відносини між Російською Федерацією і Україною, але також не може спокійно чекати, коли припиниться транзит через Україну до Словаччини.

«Тому актуальність проекту Eastring буде зростати в міру того, як зростатиме й активізуватися проект із російсько-турецького потоку. Але такі проекти ми можемо реалізувати лише на підставі досягнення домовленостей між чотирма країнами, а також за участю Російської Федерації. Відповідальність змушує нас шукати альтернативні шляхи вирішення цього питання», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив про досягнення домовленості про початок постачання газу по "Турецькому потоку" в обхід України у грудні 2016 року.

У грудні минулого року Москва і Анкара домовилися про будівництво газопроводу «Турецький потік».

14 січня голова правління російського «Газпрому» Міллер після переговорів із віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем заявив, що газопровід «Турецький потік» має стати єдиним маршрутом для поставок російського газу в ЄС і це дозволить зняти ризики транзиту через Україну.

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За словами Міллера, тепер європейці мають створити необхідну газотранспортну інфраструктуру від кордону Туреччини та Греції для прийому газу через так званий «Турецький потік».

У «Нафтогазі» відзначили, що заяви російського «Газпрому» не мають економічного підґрунтя і є політичним блефом.