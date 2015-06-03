Британська ВР відмовляється співпрацювати з "Роснефтью" до зняття санкцій

Про це повідомив журналістам глава BP Роберт Дадлі, пише Прайм.

"Зараз це складно через санкції. Але ми точно плануємо зробити це в майбутньому, після того як санкції будуть зняті", - сказав Дадлі в кулуарах світового газового конгресу, відповідаючи на відповідний запит.

Він уточнив, що у BP спільно з "Роснефтью" є традиційні проекти, які компанії планують розвивати в майбутньому. Зокрема, у планах компаній є спільна розробка Таас-Юряхського родовища.

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На початку 2015 року стало відомо про те, що BP підписало з "Роснефтью" новий меморандум про розробку Таас-Юряхського родовища у Східному Сибіру, проте сторони не змогли закрити угоду через напружену політичну ситуацію і введення санкційних обмежень з боку Заходу щодо Росії.