Тристоронні газові переговори відбудуться після 20 червня - Новак

Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає ТАСС.

Він уточнив, що на зустрічі експертів 2 червня в Брюсселі не було завдання приймати рішення про дату переговорів.

"Це не було завданням - визначати дату. Вони повинні були попрацювати над документом, а дату ми визначимо з (єврокомісаром у справах Енергетичного союзу Марошем) Шефчовічем і (міністром енергетики України Володимиром) Демчишиним. Це, швидше за все, після 20 червня буде", - зазначив Новак.

Читайте такожУкраїна продовжує запасати відносно дешевий газ на зиму

Зустріч по газу в тристоронньому форматі повинна відбутися до кінця червня. Раніше глава Міненерго РФ зазначив, що рішення про надання знижки на газ для України на третій квартал поки немає, воно має бути прийняте урядом РФ протягом червня.