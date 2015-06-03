Нафта дешевшає в очікуванні засідання ОПЕК

Ціни на нафту знижуються за рахунок надлишкової пропозиції та очікувань, що ОПЕК вирішить не скорочувати видобуток на нараді в п'ятницю, пише Рейтер.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,40 до $65,09 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,44 до $60,82.

За словами джерела в ОПЕК, країни, що входять в організацію, на які припадає понад 40% світового видобутку нафти, згодні, що знижувати виробництво не потрібно.

"Країни Перської затоки, які входять в ОПЕК, та інші згодні залишити обмеження на видобуток без змін. Ніхто не хоче розгойдувати човен. Нарада пройде гладко", - сказало джерело Рейтер.

На думку деяких аналітиків, ОПЕК може навіть збільшити ліміт видобутку з нинішніх 30 мільйонів барелів на добу.

"Оскільки підвищений геополітичний ризик загрожує постачанню нафти з Близького Сходу і Північної Африки, дуже малоймовірно, що ОПЕК знизить квоту, але її підвищення можливе", - йдеться в звіті банку Barclays.

На думку аналітиків Citi, оскільки ОПЕК не має наміру знижувати видобуток, надлишок нафти на світовому ринку збережеться і в 2016 році.

Запаси нафти в США минулого тижня зросли на 1,8 мільйона барелів, за даними Американського інституту нафти, за прогнозу зниження на 1,7 мільйона.