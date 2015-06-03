Москва озвучила умови підписання нової угоди щодо газу з Україною і ЄС

РФ пропонує включити в новий пакет газових угод, який може бути підписаний за підсумками майбутньої зустрічі РФ-Україна-ЄК, зобов'язання української сторони щодо закупівлі і закачування газу в підземні сховища і виділення ЄС фіндопомоги для цих цілей, повідомив журналістам у середу у Відні міністр енергетики РФ Олександр Новак, пише Прайм.

"Працюють наші співробітники над документом, ми хотіли б, що б у цьому документі були зобов'язання України щодо закупівлі газу і закачування в ПСГ, обсяги, та зобов'язання європейської сторони, яка взяла б на себе питання надання фінансової допомоги, тому що, ви розумієте, там (в Україні - ред.) зараз є проблеми з наявністю грошей для оплати газу для закачування в ПСГ",- сказав Новак.

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Міністр зазначив, що російська сторона буде готова підписати такий документ. "Над документом триває робота, якщо там будуть змістовні якісь речі, які слід закріпити, то ми готові будемо підписувати. Якщо там знову будуть зобов'язання тільки з нашої сторони, як це було у другому кварталі, то немає сенсу. Всі рішення ми самі приймаємо",- пояснив Новак.

Говорячи про дату майбутньої тристоронньої зустрічі, міністр зазначив, що вона може відбутися наприкінці червня.

"Ми визначимо дату з Шефчовичем (віце-президентом ЄК з энергосоюзу Марошем Шефчовичем) і Демчишиним (головою Міненерго України Володимиром Демчишиним), це, швидше за все, після 20 червня буде", - сказав Новак.