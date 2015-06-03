Нацкомісія назвала аудиторські компанії, які будуть перевіряти тарифи на газ

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), створила робочу групу для перевірки тарифів на природний газ для населення, до якої ввійшли представники чотирьох найбільших у світі аудиторських компаній.

Відповідне рішення закріплено наказом комісії від 2 червня 2015 року.

«З метою незаангажованого проведення огляду розрахунку роздрібних цін на природний газ для потреб населення до робочої групи залучено представників аудиторських компаній Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young та KPMG», - йдеться в повідомленні прес-служби НКРЕКП.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, у рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 раза – до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 куб. м газу. В період міжсезоння – з 1 травня по 30 вересня – вартість природного газу становитиме 7 188 грн за тисячу кубометрів, незалежно від обсягів споживання.

Крім того, з 1 квітня було підвищено й тариф на теплопостачання для населення – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Також НКРЕКП із 1 квітня 2015 року підвищила тарифи на електроенергію для населення в середньому на 19%.

За словами голови Міненерговугілля, підвищення тарифів на газ і теплопостачання повністю задовольняє попередні вимоги ключового кредитора економіки України - Міжнародного валютного фонду.