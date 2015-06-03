Російський "Лукойл" продає свої заправки в Естонії

Нафтова компанія «Лукойл» оголосила про продаж компанії Aqua Marina AS 100% акцій своєї «дочки» Lukoil Eesti AS, що володіє 37 автозаправками (АЗС) на території Естонії. Закрити угоду планується після отримання схвалення Антимонопольної служби Естонії, повідомляє РБК.

«Рішення про продаж мережі АЗС в Естонії було прийнято в рамках програми оптимізації структури роздрібних активів «Лукойлу» і дозволить компанії підвищити ефективність системи управління збутовою мережею в країнах Балтії», — наголошується в повідомленні «Лукойлу».

Вартість угоди не розголошується. Новим власником заправок стане естонська компанія Olerex, якій належить більше 50 працюючих на території Естонії заправок. Після поглинання мережі Lukoil Eesti вона стане найбільшим гравцем на ринку роздрібної торгівлі бензином Естонії.

Lukoil Eesti, яка працює на естонському ринку з 1992 року викуповувала заправки дрібних місцевих мереж (Tanklad, OilStop та ін) і заявляла про намір довести свою частку на ринку Естонії до 15%. Однак до початку 2014 року, за даними «Лукойлу», частка Lukoil Eesti з її 37 заправками становила лише 6% естонського ринку.

Для порівняння, у Латвії «дочці» «Лукойлу» LUKoil Baltija R належить більше 20% ринку, компанія володіє 54 АЗС. У Литві «Лукойлу» належить більше сотні заправок, з якими компанія займала до початку 2014 року приблизно 7% місцевого ринку.

Угода з Lukoil Eesti продовжила ряд угод з продажу активів «Лукойлу» в країнах Євросоюзу. Влітку 2014 року «Лукойл» оголосив про продаж своїх мереж АЗС в Чехії (44 АЗС), Словаччині (19) та Угорщині (75), а в грудні того ж року угода була остаточно закрита. Причиною відходу з роздрібного ринку цих країн компанія тоді теж називала турботу про оптимізацію бізнесу.

Раніше аналітики пояснювали згортання «Лукойлом» своєї активності на європейському ринку мінімізацією ризиків, пов'язаних із санкціями ЄС.

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У кінці квітня 2015 року LUKOIL Europe Holdings BV («дочка» ВАТ «Лукойл») і австрійська AMIC Energy Management GmbH закрили операцію з передачі AMIC компанії «Лукойл-Україна», що володіє всіма українськими активами «Лукойлу», в тому числі 6 нафтобазами і 1 газонаповнювальною станцією, понад 240 АЗС в 24 регіонах України, заправним комплексом на воді в Києві та 67 газовими модулями.