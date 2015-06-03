Запорізька АЕС підключила до мережі блок №2 після тривалого ремонту

Запорізька атомна електростанція 3 червня підключила до енергомережі блок №2 після капітального ремонту, який тривав 115 днів, йдеться в повідомленні станції.

«Такий тривалий термін ремонтних робіт був обумовлений реалізацією запланованих заходів, пов'язаних із подовженням терміну експлуатації енергоблоку», - йдеться в повідомленні Запорізької АЕС.

На станції нагадали, що проектний термін експлуатації блоку №2 завершиться 19 лютого 2016 року.

Станом на 3 червня на Запорізькій АЕС у роботі перебувають 5 енергоблоків. Сумарна потужність генераторів становить 3970 МВт.

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – у 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – у 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс із 2 до 22%.