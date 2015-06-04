Обвал цін на ринку нафти триває на тлі статданих зі США

На світових торгах у четвер, 4 червня, ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі статданих зі США, передає Reuters.

Так, з початку торгів вартість липневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent опустилася на 0,11% - до 63,73 долара за барель, липневих ф'ючерсів на нафту WTI на 0,1%, до 59,58 долара за барель.

3 червня ф'ючерси на Brent подешевшали на $1,13 до $64,36 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $1,06, до $60,20.

Читайте такожКраїни ОПЕК не хочуть знижувати видобуток нафтиЗа даними Міненерго США, запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 29 травня, знизилися на 1,9 мільйона барелів, або на 0,4%, — до 477,4 мільйона барелів.

Як відзначають аналітики, запаси нафти в США залишаються вищими, ніж у минулому році, що підтримує обвал цін на паливо.

Крім того, за даними Міненерго, видобуток нафти в США за тиждень збільшився на 20 тисяч барелів нафти в день — до 9,586 мільйона барелів на добу. Показник - максимальний з січня 1983 року.

Інвестори в очікуванні міністерської конференції ОПЕК, яка відбудеться 5 червня. Аналітики вважають, що картель не буде скорочувати квоту видобутку, може навіть її збільшити з нинішніх 30 мільйонів барелів на добу.