Порошенко: монополії та шантажу "Газпрому" покладено край

Україна припинила монополію російської компанії «Газпром» на внутрішньому ринку газу, скоротивши частку імпорту «блакитного палива» з Росії до 37% у першому кварталі 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу із щорічним посланням до Верховної Ради «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2015 році».

«Монополії і шантажу «Газпрому» покладено край», - заявив президент.

За його словами, в першому кварталі 2015 року Україна скоротила частку російського газу в імпорті до 37% з 90% за аналогічний період 2014 року.

«Уже є більш як 10 постачальників газу з Євросоюзу, і це - одна з найважливіших змін стратегічного порядку, одна з найважливіших наших реформ, яку слід остаточно закріпити в найближчі рік-два», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2015 року Кабінет міністрів доручив найбільшому державному енергохолдингу «Нафтогаз України» в поточному році імпортувати з одного джерела не більше 50% від загального обсягу природного газу.

У 2014 році імпорт газу з Російської Федерації скоротився порівняно з 2013 роком на 44% - до 14,5 млрд кубометрів, тоді як його поставки з ЄС зросли вдвічі - до 5,1 млрд кубометрів.