Профспілка атомників обурена безпідставними звинуваченнями депутата на адресу голови "Енергоатому"

У листі йдеться, що в колективах АЕС розглянуто депутатське звернення Капліна до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка про зловживання в атомній енергетиці.

«Опускаючи непарламентські висловлювання на адресу авторів програми знищення атомної енергетики та неприкритого лобіювання інтересів далеко не проукраїнських сил, висловлюємо своє обурення безпідставними звинуваченнями, викладеними у зверненні», - йдеться в листі.

«Члени трудових колективів вимагають дати належну оцінку діям народного депутата правоохоронними органами», - наголошується в листі атомників.

Як зазначають у профспілці, на вимогу трудових колективів найближчим часом відбудеться конференція, на якій буде дана належна оцінка діяльності або бездіяльності як окремих посадових осіб «Енергоатому», так і політичних сил.

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.