"Енергоатом" затвердив антикорупційну програму компанії до 2018 року

Як зазначили в «Енергоатомі», програма набула чинності 2 червня 2015 року.

«Показово, що компанія стала першою юридичною особою публічного права, яка забезпечила виконання вимог антикорупційного законодавства про обов'язковість затвердження антикорупційної програми», - йдеться в повідомленні «Енергоатому».

«Прийняття антикорупційної програми є черговим свідченням прагнення керівництва компанії до запобігання проявам корупції, створення повноцінної антикорупційної середовища в діяльності компанії, забезпечення безумовного дотримання вимог законодавства з питань протидії корупції всіма працівниками підприємства», - додали в «Енергоатомі».

Згідно з повідомленням, антикорупційна програма стала узагальненням діючих на сьогоднішній день вимог та обмежень у діяльності посадових осіб компанії та містить комплекс правил, стандартів та процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності «Енергоатому».

В «Енергоатомі» звернули увагу, що проект антикорупційної програми компанії обговорювався з трудовим колективом, а також оприлюднений для громадського обговорення на офіційному сайті «Енергоатому».

«За результатами обговорення враховано більшість отриманих пропозицій та зауважень», - зазначили в «Енергоатомі».

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.