Українцям обіцяють розкрити інформацію про формування тарифів на газ
Президент України Петро Порошенко запропонує Верховній Раді законопроект про повне розкриття інформації щодо формування тарифів на газ для населення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу із щорічним посланням до Верховної Ради «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2015 році».
«Внесу проект закону про повне розкриття інформації щодо формування тарифів», - заявив Порошенко.
Також президент зажадав до початку опалювального сезону актуалізувати норми споживання тепла для будинків без приладів обліку теплової енергії.
«Для таких будинків слід зробити перерахунок, виходячи з фактичної тривалості й температури попереднього опалювального сезону. Це дасть змогу перенести від 10 до 15% уже сплачених коштів за тепло на минулу зиму як аванс на наступний сезон», - зазначив Порошенко.
За словами президента, також доцільно дещо збільшити соціальну норму споживання газу в сільських будинках під час опалювального сезону. «Але ми більше ніколи не будемо дотувати заміські палаци такими ж цінами на газ чи електрику, як і сільські мазанки», - додав президент України.
Читайте такожНацкомісія не бачить передумов для зниження цін на газ
Як раніше повідомляв УНІАН, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), 2 червня 2015 року створила робочу групу для перевірки тарифів на природний газ для населення, до якої ввійшли представники чотирьох найбільших у світі аудиторських компаній: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young і KPMG.
Раніше НКРЕКП у рамках виконання меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 разу – до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 куб. м газу. В період міжсезоння – з 1 травня по 30 вересня – вартість природного газу становитиме 7 188 грн за тисячу кубометрів, незалежно від обсягів споживання.
Крім того, з 1 квітня було підвищено і тариф на теплопостачання для населення – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Також НКРЕКП з 1 квітня 2015 року підвищила тарифи на електроенергію для населення в середньому на 19%.
За словами голови Міненерговугілля, підвищення тарифів на газ і теплопостачання повністю задовольняє попередні вимоги ключового кредитора економіки України - Міжнародного валютного фонду.