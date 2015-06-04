Українцям обіцяють розкрити інформацію про формування тарифів на газ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу із щорічним посланням до Верховної Ради «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2015 році».

«Внесу проект закону про повне розкриття інформації щодо формування тарифів», - заявив Порошенко.

Також президент зажадав до початку опалювального сезону актуалізувати норми споживання тепла для будинків без приладів обліку теплової енергії.

«Для таких будинків слід зробити перерахунок, виходячи з фактичної тривалості й температури попереднього опалювального сезону. Це дасть змогу перенести від 10 до 15% уже сплачених коштів за тепло на минулу зиму як аванс на наступний сезон», - зазначив Порошенко.

За словами президента, також доцільно дещо збільшити соціальну норму споживання газу в сільських будинках під час опалювального сезону. «Але ми більше ніколи не будемо дотувати заміські палаци такими ж цінами на газ чи електрику, як і сільські мазанки», - додав президент України.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), 2 червня 2015 року створила робочу групу для перевірки тарифів на природний газ для населення, до якої ввійшли представники чотирьох найбільших у світі аудиторських компаній: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young і KPMG.

Раніше НКРЕКП у рамках виконання меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 разу – до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 куб. м газу. В період міжсезоння – з 1 травня по 30 вересня – вартість природного газу становитиме 7 188 грн за тисячу кубометрів, незалежно від обсягів споживання.

Крім того, з 1 квітня було підвищено і тариф на теплопостачання для населення – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Також НКРЕКП з 1 квітня 2015 року підвищила тарифи на електроенергію для населення в середньому на 19%.

За словами голови Міненерговугілля, підвищення тарифів на газ і теплопостачання повністю задовольняє попередні вимоги ключового кредитора економіки України - Міжнародного валютного фонду.