Рівненська АЕС планує з листопада працювати на повну потужність

Рівненська атомна електростанція планує з листопада здійснювати видачу електроенергії в мережу на повній потужності завдяки добудові лінії електропередач 750 кВ «Рівненська АЕС - Київська», яку планується завершити в жовтні.

Про це кореспонденту УНІАН сказав генеральний директор станції Павло Павлишин.

«За планами, у листопаді ми повинні видавати електроенергію на повну потужність», - сказав він.

За його словами, через відсутність лінії електропередач на атомну станцію поширюються диспетчерські обмеження з видачі електроенергії.

Гендиректор зазначив, що зараз активно ведуться роботи з добудови ЛЕП, а також здійснюється закупівля необхідного обладнання.

«Не сумніваюся, що будівництво закінчиться в жовтні», - додав Павлишин.

Він також повідомив, що підготовчі роботи для підключення до ЛЕП ведуться і на самій станції.

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Довідка УНІАН. Фінансову угоду за проектом будівництва високовольтної лінії 750 кВ «Рівненська АЕС – підстанція «Київська» було підписано між Україною та Європейським інвестиційним банком у жовтні 2008 року. Крім будівництва високовольтної лінії 750 кВ «Рівненська АЕС – підстанція «Київська», проект включає в себе модернізацію підстанції «Київська» шляхом встановлення другого автоматичного трансформатора 750/330 кВ, будівництво двох нових ліній довжиною 60 км від підстанції «Київська» в центральні області України. Вартість проекту становить 150 млн євро.