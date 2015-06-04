Рівненська АЕС планує з листопада працювати на повну потужність
Зараз активно добудовується лінія електропередач і закуповується необхідне обладнання.
Рівненська атомна електростанція планує з листопада здійснювати видачу електроенергії в мережу на повній потужності завдяки добудові лінії електропередач 750 кВ «Рівненська АЕС - Київська», яку планується завершити в жовтні.
Про це кореспонденту УНІАН сказав генеральний директор станції Павло Павлишин.
«За планами, у листопаді ми повинні видавати електроенергію на повну потужність», - сказав він.
За його словами, через відсутність лінії електропередач на атомну станцію поширюються диспетчерські обмеження з видачі електроенергії.
Гендиректор зазначив, що зараз активно ведуться роботи з добудови ЛЕП, а також здійснюється закупівля необхідного обладнання.
«Не сумніваюся, що будівництво закінчиться в жовтні», - додав Павлишин.
Він також повідомив, що підготовчі роботи для підключення до ЛЕП ведуться і на самій станції.
Читайте такожРівненська АЕС успішно пройшла дві інспекції представників МАГАТЕ
Довідка УНІАН. Фінансову угоду за проектом будівництва високовольтної лінії 750 кВ «Рівненська АЕС – підстанція «Київська» було підписано між Україною та Європейським інвестиційним банком у жовтні 2008 року. Крім будівництва високовольтної лінії 750 кВ «Рівненська АЕС – підстанція «Київська», проект включає в себе модернізацію підстанції «Київська» шляхом встановлення другого автоматичного трансформатора 750/330 кВ, будівництво двох нових ліній довжиною 60 км від підстанції «Київська» в центральні області України. Вартість проекту становить 150 млн євро.