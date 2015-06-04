Росія може продовжити до кінця року знижку на газ для України
Російський уряд розгляне варіанти термінів знижки до кінця червня.
Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив, що уряд РФ може надати знижку на газ для України з 1 липня на два квартали - до кінця року.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у Москві.
«Це питання буде опрацьовано до кінця червня. Це обговорюється: на один квартал чи два квартали, до кінця року. Є різні варіанти. Ми ще в уряді це питання маємо обговорити», - сказав Новак.
Як повідомляв УНІАН, 1 квітня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову від 31 березня №295 про надання Україні знижки на газ у другому кварталі цього року в розмірі експортного мита, але не більш як 100 доларів за тисячу кубометрів. Раніше ця знижка надавалася за «Харківською угодою» в обмін на продовження терміну перебування ЧФ РФ у Криму, але була скасована російською стороною в односторонньому порядку після анексії.
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9 квітня президент РФ Володимир Путін заявляє, що знижки на газ для України повинні використовуватися таким чином, щоб ціна була порівнянна з ціною для сусідніх з Україною країн.
«Що стосується знижок, то їх потрібно використовувати таким чином, щоб ціна для України була порівнянна з регіональними цінами, маю на увазі сусідні з Україною країни», - сказав Путін.
Із 1 квітня діє нова ціна на постачання російського газу до України у 247,18 дол. за тис. куб. м.