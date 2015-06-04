Росія може продовжити до кінця року знижку на газ для України

Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив, що уряд РФ може надати знижку на газ для України з 1 липня на два квартали - до кінця року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у Москві.

«Це питання буде опрацьовано до кінця червня. Це обговорюється: на один квартал чи два квартали, до кінця року. Є різні варіанти. Ми ще в уряді це питання маємо обговорити», - сказав Новак.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову від 31 березня №295 про надання Україні знижки на газ у другому кварталі цього року в розмірі експортного мита, але не більш як 100 доларів за тисячу кубометрів. Раніше ця знижка надавалася за «Харківською угодою» в обмін на продовження терміну перебування ЧФ РФ у Криму, але була скасована російською стороною в односторонньому порядку після анексії.

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9 квітня президент РФ Володимир Путін заявляє, що знижки на газ для України повинні використовуватися таким чином, щоб ціна була порівнянна з ціною для сусідніх з Україною країн.

«Що стосується знижок, то їх потрібно використовувати таким чином, щоб ціна для України була порівнянна з регіональними цінами, маю на увазі сусідні з Україною країни», - сказав Путін.

Із 1 квітня діє нова ціна на постачання російського газу до України у 247,18 дол. за тис. куб. м.