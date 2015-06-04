Депутати поки не дозволили "Нафтогазу" відбирати майно боржників

Як передає кореспондент УНІАН, в сигнальному голосуванні за цей законопроект у першому читанні "за" проголосували 175 народних депутатів з 297 зареєстрованих у сесійній залі.

Як заявив голова ВР Володимир Гройсман, в разі недостатньої кількості голосів до розгляду законопроекту як обговореного парламент повернеться в інший пленарний день.

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Як наголошується в пояснювальній записці, законопроект розроблений Фондом державного майна України з метою забезпечення виконання пункту 23-го Меморандуму про економічну та фінансову політику для стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

На сьогоднішній день існує ряд проблемних питань щодо погашення заборгованості за використаний природний газ, які можливо вирішити шляхом внесення змін у Закон "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна".

Заборгованість підприємств теплокомуненерго, які відносяться до державної форми власності (комунальної) або у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25%, перед "Нафтогазом" становить близько 1,5 млрд грн.

"Однак компанія позбавлена дієвих інструментів по стягненню заборгованості та механізмів впливу на підприємства-боржники, на які поширюється дія Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна", зокрема державні (комунальні) підприємства та господарські товариства з державною часткою не менше 25% статутного капіталу", - йдеться в пояснювальній записці.

Враховуючи критичний рівень заборгованості споживачів перед компанією за спожитий газ та враховуючи необхідність гарантованого забезпечення споживачів України природним газом, необхідно на законодавчому рівні врегулювати питання щодо захисту економічної та енергетичної безпеки, а також визначення важелів впливу для стягнення заборгованості.

Метою законопроекту є стабілізація фінансового стану НАК "Нафтогаз України", досягнення чого можливе шляхом надання компанії дієвих інструментів по стягненню заборгованості споживачів за газ та ефективних механізмів впливу на підприємства-боржники.

Законопроектом визначається, що Закон "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" спрямований на забезпечення економічної безпеки держави, недопущення руйнування цілісних майнових комплексів державних підприємств, захисту інтересів держави під час реалізації майна господарських товариств, у статутних капіталах (раніше - статутних фондах яких частка держави становить не менше 25%).

Планується встановити мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах (раніше - статутних фондах яких частка держави становить не менше 25%), до вдосконалення визначеного законами України механізму примусової реалізації майна.

Дія мораторію не поширюється на застосування примусової реалізації майна для погашення заборгованості перед НАК "Нафтогаз України" та її дочірніми підприємствами, які здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії.