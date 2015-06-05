Ціни на нафту після різкого обвалу знову зростають в очікуванні наради ОПЕК

На світових торгах у п'ятницю, 5 червня, ціни на нафту ростуть напередодні наради ОПЕК, передає Reuters.

Так, на початку торгів ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,07 до $62,10 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,02 до $58,02. За дві попередні сесії ціни знизилися на 5 відсотків, тому що інвестори очікують, що на світовому ринку збережеться надлишок нафти.

На думку відомого нафтового трейдера Енді Хола, незважаючи на високий видобуток, ціна американської нафти перевищить $65 за барель за рахунок зниження числа діючих бурових установок у США.

Читайте такожІрак вирішив збільшити видобуток нафти на чверть"Незважаючи на скорочення кількості діючих бурових установок у США, видобуток нафти поки не знижується, але це відбудеться", - написав Хол у щомісячному посланні до інвесторів.

Як очікується, на своїй плановій нараді в п'ятницю ОПЕК не піде на скорочення квоти видобутку нафти, збереже її на нинішньому рівні.