Українцям дозволили продавати електроенергію з приватних сонячних і вітрових установок

Верховна Рада в четвер ухвалила закон, який дозволяє приватним домогосподарствам, оснащеним сонячними і вітровими електрогенеруючими установками, продавати надлишки електроенергії енергоринку.

Схвалений 273 голосами парламентарів Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» визначає, що потужність таких установок не може перевищувати 30 кВт, а вартість електроенергії буде встановлюватись Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. При цьому закон дозволяє продавати таку електроенергію без ліцензії.

Закон також знижує тариф для сонячних електростанцій потужністю більш як 10 МВт приблизно в два рази.

«Цей законопроект дозволить до кінця року заощадити 1 млрд грн на енергоринку... Він відновлює справедливість», - відзначив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин під час розгляду документа.

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Згідно з законом, також скасовується правило «місцевої складової». Замість нього вводиться стимулюючий коефіцієнт, що застосовується до "зеленого тарифу". У разі, якщо компанія при будівництві енергоустановки використала 30% українського обладнання, доплата становить 5% до тарифу, а якщо частка українського устаткування становить 50%, то доплачуватиметься 10% до тарифу.

Крім того, закон виключає норму, згідно з якою НКРЕКП має передбачати в інвестпрограмах обленерго кошти на підключення електростанцій на відновлювальних джерелах енергії до електромереж.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво електроенергії вітровими і сонячними електростанціями в Україні за січень-квітень 2015 року збільшилося порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 3,1% - 500 млн кВт/год.