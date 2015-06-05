Україна відновила імпорт газу з Угорщини

Україна після місячної перерви відновила імпорт природного газу з Угорщини, йдеться в повідомленні «Укртрансгазу».

«У четвер було відновлено імпортні поставки газу з Угорщини в Україну, за першу добу по даному напрямку надійшло 2,8 млн куб. м блакитного палива», - йдеться в повідомленні компанії.

За даними угорської компанії FGSZ, Україна відновила імпорт із 4 червня 2015 року, заявка на 5 червня становить 2,725 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 травня 2015 року припинила імпорт природного газу з Угорщини.

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1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на постачання російського газу в Україну за ціною 248 дол. за тис. кубометрів.

За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, ціна європейського газу для України на той момент становила близько 270-280 дол. за тис. кубометрів.

При цьому міністр заявив, що Україна продовжить закупівлі газу на європейському ринку, незважаючи на зниження ціни на російське паливо. Однак уже в перший тиждень квітня Україна скоротила добові обсяги імпорту природного газу з Угорщини більш ніж у 6 разів.