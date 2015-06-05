"Енергоатом" закликає окремих депутатів не займатися самопіаром, спекулюючи на ситуації навколо компанії

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» закликає окремих народних депутатів не займатися самопіаром, спекулюючи на ситуації в компанії й результатами проведення Державної фіскальної службою ревізії, за підсумками якої компанії висунули необґрунтовані звинувачення, повідомляє прес-служба «Енергоатому».

У повідомленні компанії наголошується, що одним із прикладів таких спекуляцій є недавній брифінг народного депутата Ірини Суслової.

«У своїй «викривальній» промові вона закидала керівника «Енергоатому» звинуваченнями в тому, що він працює на своїй посаді вже не вперше і працював при різних владах. Але Суслова чомусь не ставить під сумнів якість ревізії, на яку вона посилається, та її висновки, зроблені людьми, які теж працювали при режимі Януковича і, цілком ймовірно, виконували злочинні замовлення», - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що Суслова проігнорувала всі пропозиції надати їй доступ до первинної інформації, не побажала вивчити аргументи іншої сторони, щоб об'єктивно розібратися в суті справи, а використовувала «Енергоатом» виключно як інструмент для самопіару.

«Взагалі її так званий брифінг заснований тільки на власній думці й інсинуаціях – у кращих традиціях української політики: якщо потрібно змістити керівника, політики з метою його очорнення розмахують папірцями й оперують непідтвердженими цифрами, не вникаючи в суть. Ірина Суслова, до речі, обійшлася навіть без папірців», - додали в «Енергоатомі».

У прес-службі наголошують, що компанія залишається відкритою для продуктивної співпраці з усіма політичними силами і представниками громадянського суспільства, які зацікавлені не у власному піарі на «викритті» корупційних схем, що використовується час від часу для полювання на відьом, а в реальній та системній боротьби з корупцією на всіх рівнях.

«Тому запрошуємо Ірину Суслову і всіх інших, хто щиро хоче допомогти «Енергоатому» у боротьбі з корупцією і запобігти можливим корупційні прояви в компанії, до співпраці будь-яким зручним для них способом», - сказали в компанії, повідомивши про готовність надати необхідні документи, вживати заходи, відповідати на питання і консультуватися.

При цьому в «Енергоатомі» акцентують увагу на обмеженому правовим полем інструментарії боротьби з корупцією, у зв'язку з чим для компанії дуже важлива взаємодія з законодавчою гілкою влади. Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день на розгляді парламенту перебувають близько десяти законопроектів, які повинні допомогти «Енергоатому» як унітарному державному підприємству, що належить до сфери управління Міненерговугілля, працювати ефективніше. Зокрема, це законопроект, що стосується механізму купівлі державних цінних паперів за рахунок коштів, які щороку сплачує «Енергоатом» у фонд зняття енергоблоків з експлуатації, щоб запобігти їх знеціненню.

«З цією ініціативою ми вперше вийшли ще у 2006 році. Досі жодне з скликань парламенту не визначилося зі своєю позицією з цього питання», - зазначили в компанії.

Крім того, повідомляється, що досі не винесено на розгляд Верховної Ради законопроект, поданий у Міненерговугілля ще 24 жовтня 2014 року, який визначає особливості механізму корпоратизації «Енергоатому».

Також, згідно з повідомленням, восени 2014 року компанія звернулася до ряду народних депутатів з пропозицією розробити і винести на розгляд парламенту законопроект, який дозволить «Енергоатому» відмовляти в участі у конкурсних торгах виробникам або дилерам продукції, виробленої на території країни-агресора.

У повідомленні наголошується, що цю ініціативу підтримав лише один з кількох десятків народних депутатів, тоді як з підтримкою посередника – компанії RionAssetsCo., LTD, з якою «Енергоатом» відмовився укладати сумнівний контракт, виступили сім народних обранців.

Згідно з повідомленням, для підвищення прозорості роботи компанії з весни 2014 року започатковано практику інформування громадськості, зокрема, через сайт компанії, про результати проведення внутрішніх розслідувань, зокрема антикорупційних. Такі розслідування проводилися як на основі внутрішньої інформації, так і на підставі даних, одержаних із зовнішніх джерел і ЗМІ. Крім того, «Енергоатом» став одним з перших держпідприємств, які в рамках чинного законодавства з держзакупівель взяли участь у пілотному проекті електронних закупівель.

Також у прес-службі наголосили, що «Енергоатом» цінує конструктивну співпрацю з народними депутатами, громадськими організаціями, представниками четвертої гілки влади щодо підвищення ефективності діяльності та створення прозорих механізмів контролю роботи компанії.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.