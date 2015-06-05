Україна та Угорщина об'єднали газопроводи для ліквідації посередництва "Газпрому"
Оператори газотранспортних систем України та Угорщини 29 травня 2015 року підписали договір про інтерконнектори, який передбачає обмін даними про роботу транскордонних газопроводів, що дозволить виключити російський «Газпром» з поточних схем взаємодії України з Європейським Союзом.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАК «Нафтогаз України».
«Договір стосується усіх газопроводів, які перетинають українсько-угорський кордон, і повністю відповідає енергетичному законодавству ЄС. У цьому сенсі це перша така угода між «Укртрансгазом» і оператором ГТС сусідньої країни Євросоюзу», - йдеться у повідомленні «Нафтогазу».
«На сьогодні «Укртрансгаз» не може повноцінно співпрацювати з операторами суміжних ГТС країн - членів Євросоюзу через поточну схему їх взаємодії з ВАТ «Газпром». Ця схема утворилася за радянських часів, і не відповідає сучасному законодавству Енергетичного співтовариства, членом якого є Україна», - додали в «Нафтогазі».
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Як наголошується у повідомленні компанії, договори про інтерконнектори є єдиною юридичною підставою для операційної співпраці операторів суміжних газотранспортних систем країн - членів Енергетичного співтовариства.
«На підставі таких договорів здійснюється обмін інформацією про потоки газу, їх напрями, обсяги, час, замовників, одержувачів і т. п. Без такого договору обмін відповідною інформацією не здійснюється», - наголосили у «Нафтогазі».
Згідно з повідомленням, «Газпром» не надає українській стороні так звані шиппер-коди, або інформацію про окремі партії газу, який він транспортує територією України. На газовимірювальних станціях на західному кордоні України весь обсяг газу передається компанії Gazprom Export – дочірньому підприємству «Газпрому». Після цього, як зазначають у «Нафтогазі», «Газпром» передає газ сусіднім з Україною операторам ГТС, розкриваючи їм шиппер-коди.
«Таким чином, «Газпром» узяв на себе низку важливих функцій оператора ГТС, що є порушенням європейського енергетичного законодавства, оскільки створює обмеження для повноцінного співробітництва між операторами сусідніх країн на території Енергетичного співтовариства», - додали в «Нафтогазі».
Крім цього, як повідомили у «Нафтогазі», зараз ведеться робота з підписання аналогічних договорів зі словацьким, польським і румунським операторами.
Також у компанії повідомили, що така співпраця між операторами дозволяє проведення операцій віртуального заміщення природного газу.
«Такі операції виконуються європейськими операторами автоматично, і не створюють штучних потреб у будівництві фізичних потужностей», - йдеться у повідомленні «Нафтогазу».
Наступним кроком, як пояснили в «Нафтогазі», для забезпечення повноцінного співробітництва між операторами України та ЄС є отримання інформації від «Газпрому» і внесення змін до українського законодавства.
«Для того, щоб співпраця між суміжними операторами стала повноцінною, «Газпром» повинен надати «Укртрансгазу» інформацію про потоки газу територією України до Європи (шипер-коди)», - йдеться у повідомленні НАК.
«Ми розраховуємо на те, що «Газпром» виконає вимоги європейського законодавства, і надасть цю інформацію. У разі, якщо цього не відбудеться, ми розглядаємо можливість подати офіційну скаргу до генерального директорату Єврокомісії з питань конкуренції, який вже проводить антимонопольне розслідування стосовно дій "Газпрому», – цитує прес-служба слова керівника «Нафтогазу» Андрія Коболєва.
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Довідка УНІАН. Потужність інтерконнектора в напрямку Угорщини становить 26 млрд куб. м на рік, у напрямку України – 6,1 млрд куб. м на рік.