Україна та Угорщина об'єднали газопроводи для ліквідації посередництва "Газпрому"

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАК «Нафтогаз України».

«Договір стосується усіх газопроводів, які перетинають українсько-угорський кордон, і повністю відповідає енергетичному законодавству ЄС. У цьому сенсі це перша така угода між «Укртрансгазом» і оператором ГТС сусідньої країни Євросоюзу», - йдеться у повідомленні «Нафтогазу».

«На сьогодні «Укртрансгаз» не може повноцінно співпрацювати з операторами суміжних ГТС країн - членів Євросоюзу через поточну схему їх взаємодії з ВАТ «Газпром». Ця схема утворилася за радянських часів, і не відповідає сучасному законодавству Енергетичного співтовариства, членом якого є Україна», - додали в «Нафтогазі».

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Як наголошується у повідомленні компанії, договори про інтерконнектори є єдиною юридичною підставою для операційної співпраці операторів суміжних газотранспортних систем країн - членів Енергетичного співтовариства.

«На підставі таких договорів здійснюється обмін інформацією про потоки газу, їх напрями, обсяги, час, замовників, одержувачів і т. п. Без такого договору обмін відповідною інформацією не здійснюється», - наголосили у «Нафтогазі».

Згідно з повідомленням, «Газпром» не надає українській стороні так звані шиппер-коди, або інформацію про окремі партії газу, який він транспортує територією України. На газовимірювальних станціях на західному кордоні України весь обсяг газу передається компанії Gazprom Export – дочірньому підприємству «Газпрому». Після цього, як зазначають у «Нафтогазі», «Газпром» передає газ сусіднім з Україною операторам ГТС, розкриваючи їм шиппер-коди.

«Таким чином, «Газпром» узяв на себе низку важливих функцій оператора ГТС, що є порушенням європейського енергетичного законодавства, оскільки створює обмеження для повноцінного співробітництва між операторами сусідніх країн на території Енергетичного співтовариства», - додали в «Нафтогазі».

Крім цього, як повідомили у «Нафтогазі», зараз ведеться робота з підписання аналогічних договорів зі словацьким, польським і румунським операторами.

Також у компанії повідомили, що така співпраця між операторами дозволяє проведення операцій віртуального заміщення природного газу.

«Такі операції виконуються європейськими операторами автоматично, і не створюють штучних потреб у будівництві фізичних потужностей», - йдеться у повідомленні «Нафтогазу».

Наступним кроком, як пояснили в «Нафтогазі», для забезпечення повноцінного співробітництва між операторами України та ЄС є отримання інформації від «Газпрому» і внесення змін до українського законодавства.

«Для того, щоб співпраця між суміжними операторами стала повноцінною, «Газпром» повинен надати «Укртрансгазу» інформацію про потоки газу територією України до Європи (шипер-коди)», - йдеться у повідомленні НАК.

«Ми розраховуємо на те, що «Газпром» виконає вимоги європейського законодавства, і надасть цю інформацію. У разі, якщо цього не відбудеться, ми розглядаємо можливість подати офіційну скаргу до генерального директорату Єврокомісії з питань конкуренції, який вже проводить антимонопольне розслідування стосовно дій "Газпрому», – цитує прес-служба слова керівника «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

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Довідка УНІАН. Потужність інтерконнектора в напрямку Угорщини становить 26 млрд куб. м на рік, у напрямку України – 6,1 млрд куб. м на рік.