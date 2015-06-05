Жодне зі звинувачень депутата Капліна на адресу "Енергоатома" не підтверджується - заява компанії

НАЕК «Енергоатом» надала Міністерству енергетики та вугільної промисловості України детальну відповідь стосовно звернення народного депутата України Сергія Капліна до прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, в якому депутат звинуватив керівництво "Енергоатома" в нехтуванні державними інтересами.

Про це повідомляється на сайті НАЕК.

Як йдеться в повідомленні, одним із головних звинувачень на адресу президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського, наведених Капліним, є нібито підписана у 2011 році нова угода з російською компанією АТ «ТВЕЛ» щодо постачання свіжого ядерного палива для українських АЕС за завищеною ціною. При цьому народний депутат стверджує, що ця угода була підписана за секретним дорученням колишнього президента України Януковича.

У зв’язку з цим "Енергоатом" повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності – жодних нових угод у 2011 році з ТВЕЛ не укладалося. Останній контракт на постачання ядерного палива з АТ «ТВЕЛ» було укладено у 2010 році відповідно до директив, затверджених спочатку Президентом України Ющенком, а в подальшому перезатверджених Януковичем. Відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме затвердженого наказом Служби безпеки України № 440 від 12.08.2005 «Зводу відомостей, що становлять державну таємницю», директивам було надано гриф «таємно».

Щодо умов цього контракту у відповіді "Енергоатома" зазначається наступне: «Вартість ядерного палива визначається за ринковим механізмом, виходячи з показників (котирувань) цін на світовому ринку матеріалів та послуг ядерно-паливного циклу. Додатково застосовується система знижок залежно від обсягу закупівлі ядерного палива. У зв’язку з цим фактична ціна на ядерне паливо, що постачається за зазначеним контрактом, є нижчою від ринкових цін».

Відтак, наголошують в "Енергоатомі", "своїм першим звинуваченням Каплін довів повне не володіння темою, на якій він вирішив пропіаритись".

Повний текст відповіді "Енергоатома" за кожним із наступних пунктів депутатського звернення розміщено на офіційному сайті компанії.