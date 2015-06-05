ОПЕК зберегла квоту на видобуток нафти

Організація країн — експортерів нафти (ОПЕК) зберегла офіційну квоту нафтовидобутку на рівні 30 млн бар./сут., передає РБК з посиланням на Reuters. Номінальний орієнтир щодо сумарного видобутку ОПЕК не змінюється з 2011 року.

Перед засіданням картелю у Відні учасники ринку припускали можливість, що ОПЕК навіть підвищить квоту, оскільки фактично картель видобуває більше, — зараз близько 31 млн бар./доб. І найближчим часом на ринок, де, як і раніше, зберігається надпропозиція, можуть вийти додаткові обсяги нафти з Іраку й Ірану.

Ціни на нафту на новині про збереження квоти підросли: ф'ючерси Brent дорожчають на 0,8% ($62,53/бар.), американська WTI зростає на 0,5% ($58,31/бар.).

Минулого року ОПЕК під впливом свого лідера — Саудівської Аравії відмовилася від звичної стратегії підтримки цін через скорочення видобутку. Нова стратегія передбачає утримання ринкової частки в конкуренції зі США, Росією та іншими виробниками нафти, що не входять в ОПЕК, нехай навіть це буде означати тривалий період низьких цін.

Учасники засідання відзначили, що «різке зниження цін на нафту, зафіксоване в кінці минулого року і на початку поточного, нині зійшло нанівець, і ціни за останні місяці трохи підросли», йдеться в комюніке за підсумками зустрічі.

Дисбаланс на ринку поступово скорочується: глобальний попит на нафту повинен збільшитися в другій половині 2015 року і в 2016 році, тоді як зростання поставок не з ОПЕК істотно сповільниться в 2015 році порівняно з минулим роком, відзначається в заяві.

Більшість членів ОПЕК вважають, що справедливий рівень нафтових цін зараз становить $75/бар., заявив міністр нафти Ірану Біджан Зангане. Його іранський колега Адель Абдель Махді вважає, що такого рівня ціни можуть досягти до кінця 2015 року. Міністри Анголи і Венесуели раніше на цьому тижні назвали $75-80/бар. як рівноважні ціни.

Середня ціна Brent в 2015 році становитиме $61,6/бар. (близько до поточних котирувань), а в 2016 році зросте до $70,9, виходить зі щомісячного прогнозу Reuters за травень, складеного з оцінок 28 аналітиків.

За словами генерального секретаря ОПЕК Абдалла аль-Бадрі, картель «більше не може розраховувати на ціни в $100».

Нинішній консенсус більшості членів ОПЕК навколо орієнтиру в $75/бар. контрастує з розбіжностями, які проявлялися півроку тому, між багатими країнами (Саудівська Аравія, Кувейт, Катар, ОАЕ) і біднішими (Венесуела, Іран, Алжир, Ангола). «Ви будете здивовані, наскільки дружньою була зустріч», — сказав журналістам міністр нафти Саудівської Аравії Алі Аль-Нуеймі.